Ultima dell’anno per la Openjobmetis: Trento fa visita a Masnago

La Openjobmetis vuole sfruttare al massimo la “doppietta” casalinga offerta dal calendario della Serie A di basket: dopo aver travolto Pistoia (91-60) nel pomeriggio di Santo Stefano, i biancorossi hanno l’intenzione di concedere il bis contro Trento nel match in programma domenica 29 dalle ore 17,15, penultimo impegno di un girone di andata che assegnerà anche gli otto posti per le finali di Coppa Italia in programma a Pesaro a febbraio.

Galleria fotografica Openjobmetis - Oriora Pistoia 4 di 52

Un ritornello, quello delle Final Eight, che ripetiamo perché l’obiettivo è ancora percorribile per Ferrero e compagni, e la vittoria interna contro Trento rimane un passaggio imprescindibile per sperare di entrare nelle magnifiche otto. I posti residui però, sono solo quattro e quindi Varese dovrà anche sfruttare la trasferta di Treviso del 5 gennaio alla quale, però, è giusto iniziare a pensare dopo il confronto con la Dolomiti Energia. Quindi vale la pena, per tutti, lasciare da parte l’ultima di andata e quanto ne conseguirà, per focalizzarsi sull’impegno di Masnago con una avversaria che fino a oggi non ha rispettato le attese.

Trento è all’anno primo dopo l’addio di Maurizio Buscaglia, visto che in estate l’Aquila ha cambiato guida tecnica dopo ben nove stagioni alle quali ne vanno aggiunte altre quattro tra il 2003 e il 2007. La società bianconera, che ha affidato la panchina al giovane Nicola Brienza, si è mossa con una certa forza sul mercato acquistando tra gli altri il bomber Blackmon (ex Pesaro), il pivot Knox (ex Trieste) e riportando in Italia nientemeno di Ale Gentile. A conti fatti però, la Dolomiti Energia – che ha dovuto fare i conti anche con un infortunio, ora rientrato, ad Aaron Craft – ha raccolto solo sei vittorie ed è tagliata fuori dalla Coppa Italia.

Non fidarsi, come al solito, è meglio: Varese non può permettersi di sfidare la Dolomiti sul piano del talento e neppure confidare sulla tenuta atletica, visto che i bianconeri sono squadra profonda e ricca anche sul piano degli italiani (oltre a Gentile ci sono Forray, Pascolo in crescita, il giovane Mezzanotte…). Le consegne quindi sono le solite: alta intensità, continuità di rendimento, fattore campo, percentuali importanti dall’arco. A ciò si potrà aggiungere un gioco più interno, come ha suggerito il bello sprazzo di Cervi contro Pistoia: Mayo pare già aver affinato gli scarichi ad altezza canestro per alimentare il pivot reggiano che alla bisogna potrà dare un po’ di riposo al sempre scintillante Simmons. La squadra di Caja, intanto, si è allenata anche il giorno dopo Pistoia per preparare l’impegno domenicale, e non ha fatto registrare problemi di sorta. Alla Enerxenia Arena si attende un buon pubblico che proverà a far sentire una volta di più “l’effetto Masnago” sugli avversari: centrare la settima vittoria casalinga è un obiettivo forte e chiaro per tutti.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews attraverso il consueto liveblog, già attivo dal venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico della vigilia. Per intervenire con la propria opinione è possibile scrivere nello spazio commenti oppure utilizzare gli hashtag #direttavn o #varesetrento su Twitter o Instagram. Per collegarsi direttamente al live, CLICCATE QUI.