Un altro derby alle porte: i Mastini fanno visita al Como

Obiettivo playoff per i Mastini. Dopo la bella vittoria di Alleghe, i gialloneri con due vittorie si qualificherebbero agli spareggi promozione prima di Natale. Sarebbe un risultato storico, che in casa varesina non si registra da molti anni.

Prima però c’è un derby da vincere. Giovedì 12 dicembre (ore 20.30) la squadra di coach Da Rin affronterà la vicina trasferta di Como, un avversario sempre ostico, al netto della rivalità di un derby, e che sta passando un buon momento in campionato. Dopo un brutto inizio stagione i lariani si sono rimessi in carreggiata e ora stanno dimostrando di poter dare filo da torcere a moltissime squadre, anche grazie al parziale recupero del loro attaccante messicano Villasenor, in grado di dare verticalità e rapidità alle azioni d’attacco.

In casa varesina, vincere un’altra gara nel giro di pochi giorni potrebbe risollevare il morale giallonero e riprendere il grande ritmo di inizio stagione. Tedesco ha già fatto sentire il suo peso offensivo, da lui ci si aspettano ancora tanti puck in rete.