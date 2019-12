Un altro rinvio per il Città di Varese. Il Torino Club insidia il Marnate

Domenica di risultati importanti nei due gironi di Terza Categoria. Frena ancora la capolista Marnate nel gruppo A, con il Torino Club che si avvicina (foto Facebook – Torino Club Gallarate). E’ invece la pioggia a fermare ancora il Città di Varese con la France Sport che sale al secondo posto.

GIRONE A

Il Marnate pareggia 2-2 contro l’Orasport e si vede avvicinare il Torino Club, che batte 6-4 l’Union Castellanza e si porta a -5 con una partita in meno. Rinviata Oratorio San Filippo – Jeraghese, l’Ardor viene sconfitto 5-2 in casa della Vergherese, il Sumirago supera 3-0 lo Sparta Castronno mentre il Varano Borghi batte 5-1 la Cedratese. Turno di riposo per l’Angerese.

CLASSIFICA: Marnate Nizzolina 25; Torino Club 20; Jeraghese 18; Ardor, Oratorio San Filippo 17; Varano Borghi, Sumirago, Orasport 14; Union Castellanza 11; Angerese 10; Vergherese 8; Cedratese 7; Sparta Castronno 0.

GIRONE B

La pioggia ha ancora la meglio sul campo delle Bustecche e così il Città di Varese rinvia il proprio impegno contro il Biandronno. La France Sport supera 2-0 il Rancio e si prende momentaneamente il secondo posto, risale la Valcuviana che passa 3-0 a Cittiglio, l’Olona fa il colpo andando a vincere 3-2 a Ponte Tresa. Il Brebbia batte 5-0 la Virtus Bisuschio, termina 2-2 tra Casport e Don Bosco, 1-1 invece tra Fulcro Travedona e Casbeno.