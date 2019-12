Un arazzo in lana inclusivo per ricordare la natività

Il gruppo “Urban Knitting” del Centro Diurno e della CRM di Varese, in collaborazione

con l’Associazione “Varese In Maglia” è lieta di presentare la Natività in lana.

Il progetto, coltivato nello spazio Casa Penny presso il Centro Commerciale Le Corti

di Varese, nel cuore della città, ha come autori le pazienti del Centro Diurno di via

Maspero, della Comunità Riabilitativa a Media assistenza dell’ASST Sette Laghi e il

gruppo di volontarie dell’Associazione Varese In.

L’utilizzo della tecnica a pixel con la quale è stata realizzato l’arazzo, che ha le dimensioni di 4 per 3 metri, ha consentito anche alle meno esperte di contribuire nella realizzazione di questo ambizioso

progetto: chi con l’uncinetto, chi con i ferri da maglia, chi con l’ago, ha potuto apporre la propria

firma in questo arazzo, che viene inaugurato nella Hall dell’Ospedale di Circolo e in

seguito esposto a Casa Penny, al piano -2 del Centro Commerciale Le Corti.

L’appuntamento è per mercoledì 18 dicembre dalle 9,30 alle 12,30 nell’atrio dell’ospedale di Circolo, per vedere i risultati di un progetto inclusivo nato dalla collaborazione tra il centro e l’associazione, attiva da marzo scorso, che ha permesso a persone che soffrono di disagio psichico di vivere un’esperienza di condivisione e convivialità sul territorio.