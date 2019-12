Un milione e 700mila euro per chiudere la buca di piazzale Kennedy

Che non fosse un intervento da poco, paragonabile a qualunque altra buca della strada, era già chiaro da tempo.

E’ però con l’approvazione dello studio di fattibilità, avvenuto nell’ultima seduta di Giunta del 3 dicembre, che è divenuta chiara la dimensione della “falla” che si è creata in piazzale Kennedy a Varese a metà del 2018, nel punto dove scorre al disotto della strada il torrente Vellone.

Il costo dell’intervento, infatti, si aggira intorno a un milione e settecento mila euro: tanto prevede il progetto di fattibilità, che ha preso in considerazione la sistemazione della volta di copertura del torrente Vellone e il ripristino del manto stradale crollato nel 2018.

VARESE CHIEDE I FONDI A ROMA: “DATECI I RISPARMI DEL BANDO PERIFERIE”

Un milione e 700mila euro sono una cifra imponente, di quelle che “sballano” qualunque bilancio. Ma la soluzione, in realtà il comune in teoria ce l’aveva: «Abbiamo chiesto di poter realizzare l’intervento utilizzando i risparmi ottenuti grazie ai ribassi di gara per i lavori sull’intera area delle stazioni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – In questo modo, potremmo far rientrare i costi dei lavori per la copertura del Vellone in quelli dell’intervento complessivo sul comparto stazioni (che naturalmente, nel progetto originario, non c’erano per motivi cronologici, ndr), per il quale ci siamo aggiudicati 18 milioni grazie al Piano periferie».

Il meccanismo teoricamente è semplice: Roma concede a Varese le somme che la città giardino ha risparmiato con i ribassi di gara, senza deliberare fondi ulteriori, ma permettendo di utilizzare quello che non è stato usato dei soldi promessi per quel progetto.

La risposta da parte del governo Italiano, però, non è scontata: e in attesa di conoscere le risposte da Roma, l’amministrazione comunale sta procedendo almeno con la parte di progettazione per la sistemazione del torrente Vellone, in modo da poter partire prima possibile con i lavori.

«Ci sarebbe piaciuto iniziare molto prima questi lavori in piazzale Kennedy dopo il cedimento del manto stradale – continua l’assessore Civati – Ma purtroppo non è stato possibile: a causa del tentativo, dell’allora governo a guida Lega, di bloccare i fondi nazionali per il piano periferie. Fortunatamente quelle somme sono state poi sbloccate grazie all’intervento di Anci e dei sindaci, ma in quella occasione furono anche cambiati gli accordi precedentemente stipulati con il governo Gentiloni, obbligando i comuni a restituire i risparmi derivati dai ribassi di gara. Ci auguriamo ora che dal governo centrale possano essere fatte scelte diverse così da restituire ai cittadini l’area riqualificata in tempi brevi».