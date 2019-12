Come sarebbe un mondo senza l’arte? Teelent lancia il progetto St_Art

Dopo uno stop c’è sempre una ripartenza e dopo una ripartenza c’è sempre l’occasione di cambiare le cose. A volte fermarsi, denunciare, proporre un cambiamento è necessario oltre che utile. Teelent, una realtà tutta varesina, che raccoglie intorno a sé una grande community di creativi e artisti da tutto il mondo con oltre 23.000 iscritti da 111 nazioni lancia un progetto rivoluzionario che ha l’obiettivo di ridare all’arte l’attenzione che merita.

Si chiama ST_Art e parte dal simbolo per eccellenza che intima lo STOP, il cartello stradale rosso con scritta bianca che, rivisitato dagli artisti, vuole diventare l’emblema dell’arte del futuro, il messaggio forte per dire “In ogni STOP c’è il suo stesso START!”.

Il progetto si articola in diverse fasi, iniziato nei giorni scorsi attraverso una campagna social fatta di immagini forti sotto il claim “Stop Art” e si propone di sollevare l’attenzione del pubblico e degli artisti di tutto il mondo e sensibilizzarli ad un tema comune: “come sarebbe un mondo senza arte?”

Il 9 dicembre 2019 alle 18:00 una grande azione di guerrilla digitale inviterà tutti e 23.000 gli artisti a pubblicare sul proprio profilo social nello stesso momento il simbolo STOPART con l’#st_artwork, un urlo a web aperto che vuole in un secondo chiudere la porta del passato e spalancare all’arte il suo futuro. Il progetto prosegue poi attraverso un contest worldwide dove ogni artista potrà creare il proprio ST_Artwork, la sua personale opera ispirata al segnale dello STOP e postarlo sui social con l’#st_artwork.

Ogni opera verrà affissa su Teelent.it nello “Start-work Free Social Wall”, una mostra permanente che raccoglierà online per sempre su un muro virtuale gli start-work creati dagli artisti. In più ogni mese, l’artista più votato riceverà da Teelent coupon per sostenere il proprio lavoro creativo.

Nel 2020 ci sarà anche la prima mostra live di “ST_Artwork”, un evento che vedrà 10 artisti creare live il proprio ST_Artwork a fianco delle 20 opere più votate online per una mostra che guarderà al futuro.

TEElent. Nato nel gennaio 2019 è il primo progetto al mondo interamente italiano creato con l’intento di far emergere gli artisti dal grande potenziale grazie al loro TEElent: capsule di t-shirt che come tele bianche diventano il supporto su cui dare sfogo al proprio talento. Non un semplice e-commerce, TEElent è una vetrina internazionale, uno spazio dove ogni artista ha un sogno, lo dichiara e viene aiutato a raggiungerlo attraverso la vendita, il networking, la formazione e tanto altro. Una community di vendita fatta da artisti per artisti dove loro mettono il talento, TEElent lo mette “in mostra” e chiunque può aiutarli a farlo sbocciare.

Il motore di TEElent sono quattro realtà tutte varesine: Youcan Lab, agenzia di comunicazione con oltre 15 anni di esperienza, l’associazione WG Art, che da anni promuove la street art, Sub Strato e il brand di abbigliamento Manymal.