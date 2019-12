Un musical in corsia: spettacolo al Day Hospital oncologico

Un musical in una corsia d’ospedale: è quello che è stato rappresentato nel reparto dedicato ai bambini in cura al Day Center onco-ematologico pediatrico dell’Ospedale del Ponte.

I piccoli pazienti, le famiglie e i volontari della Fondazione Giacomo Ascoli hanno assistito al musical “The Best- Off!”, a cura della compagnia “M.Art.E Musical Entertainment” formata da attori, cantanti e performer professionisti e semiprofessionisti.

Lo spettacolo ha riproposto pezzi da: La Bella e la Bestia, il Grinch, Frozen, Nightmare Before Christmas, Tarzan, Oceania, La Sirenetta, Spiderman, Aladdin, Cenerentola ed altri, una scaletta nella quale gli interpreti cantano e cambiano costume, trasformandosi di volta in volta nei personaggi preferiti dei piccoli spettatori.