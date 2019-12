Un Natale di musica con i giovani del gruppo Melissa Zoè

Un momento di festa e di scambio di auguri per le festività imminenti, in un’atmosfera che unisce lo spirito natalizio e l’intrattenimento musicale.

Domenica 15 dicembre alle ore 16, presso l’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15 a Saronno, si terrà il concerto finale dell’anno dell’Associazione Paolo Maruti Onlus. Protagonisti saranno i giovani musicisti della band “Melissa Zoè”, nata nel 2014 tra i banchi del liceo G.B. Grassi di Saronno. Una band eclettica e dinamica, che si avvale di strumenti non comuni come diversi fiati e un ukulele, e che rielabora brani più o meno contemporanei in una chiave moderna e innovativa.

I ragazzi della band, ad oggi tutti studenti universitari, vantano già 5 anni di vita e diverse esibizioni sui palchi di eventi come il Saronno Rock ’n’ Beer, il Rimini Tchoukball Festival e il Rock on the Road di Desio. In occasione del prossimo concerto di domenica, la giovane band è pronta ad arricchire con qualche brivido musicale l’eccitazione natalizia. L’evento è patrocinato da Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Saronno. Maggiori informazioni a info@associazionemaruti.it o sul sito www.associazionemaruti.it .