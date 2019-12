Un ponte in una settimana: i Genieri Lombardia “salvano” il paese isolato

Pochi giorni di sopralluoghi e progetti, poi il cantiere. E a distanza di una settimana il ponte provvisorio è pronto.

Una bella impresa, quella portata a termine dai Genieri di Lombardia, gruppo speciale di Protezione Civile, unico in Italia (se non in Europa), di base a San Macario di Samarate.

I Genieri, guidati da Iuri Valter De Tomasi, sono intervenuti per togliere dall’isolamento la frazione di Rovenna di Cernobbio: la strada di accesso è crollata il 21 novembre appena a monte del centro di Cernobbio e ha richiesto la costruzione di un ponte provvisorio per superare l’interruzione.

La soluzione è stata appunto affidata ai Genieri di Samarate, che sabato scorso avevano iniziato a portare sul posto le diverse componenti del ponte. Quest’ultimo è un ponte Bailey, di derivazione militare: una sorta di gigantesco Meccano che risulta molto flessibile nelle misure (possono essere allestiti ponti anche di decine di metri).

Una fase di preparazione della travata da gettare per superare l’interruzione stradale

Ora che il ponte è gettato, non resta che completare la sede stradale. Il sindaco di Cernobbio Matteo Monti ha spiegato a EspansioneTv i tempi: