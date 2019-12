Un Sacro Monte mai visto: gli alunni della Galilei in gita al borgo

Alla scoperta del Sacro Monte. Mattinata in vetta per gli alunni della prima classe della primaria Galilei. I bambini di Avigno sono saliti al borgo con il pullman per raggiungere il piazzale Pogliaghi.

Una volta arrivati, sono stati accolti da Lorenza Giacardi una guida di Archeologistics di Varese che li ha accompagnati presso il Museo Baroffio per iniziare il percorso d’ arte sacra .

Gli alunni hanno seguito un percorso di narrazione delle storie sacre del periodo natalizio attraverso la bellezza delle opere d’ arte.

Hanno, poi, conosciuto la bellezza e l’ unicità della Cripta del Santuario, il cuore del culto e del borgo di S.Maria del Monte.

La visita alla Cripta ha entusiasmato i giovanissimi turisti : con un lungo corridoio con affreschi quattrocenteschi votivi e, in un secondo ambiente con i resti di un oratorio funerario di remota fondazione e infine con la Cripta ricca di straordinarie rappresentazioni sacre e testimonianze archeologiche del VI sec.

Per molti bambini la gita di questa mattina al Sacro Monte è stata la prima esperienza .

Una gita divertente partita in autobus per poi terminare tra le vie del borgo di Santa Maria del Monte addobbato a festa con le lucine natalizie.