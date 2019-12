Un tè e tanta allegria con gli anziani a San Bernardino

Grande successo del tè per gli anziani a San Bernardino. Un pomeriggio che riempie il cuore, così può essere definito quello trascorso da oltre un centinaio di anziani, con netta prevalenza del gentil sesso, al Maniero di San Bernardino mercoledì 4 dicembre.

Decine e decine di premi per cinquine e tombole e poi un premio di consolazione per tutti, questo il risultato della grande Tombolata organizzata magistralmente dalle Donne Biancorosse per gli anziani di San Paolo e non solo. Tè, pasticcini e panettone hanno concluso un pomeriggio trascorso in compagnia, in allegria e soprattutto insieme. Grande lo sforzo organizzativo della Gran Dama e delle donne biancorosse, artefici di questo ormai tradizionale appuntamento dalla grande valenza umana e sociale.

Il sorriso degli intervenuti è stato il più bel premio per chi ha reso possibile questo evento. Altri due appuntamenti accompagneranno i contradaioli di San Bernardino al Santo Natale. Domenica 8 Dicembre, alle ore 13, il pranzo Lombardo. Sabato 21 Dicembre, alle ore 20.30, la tradizionale Cena degli Auguri di Natale.