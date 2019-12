usalabiciclettainsicurezza, quattrocento bambini insieme ad Ivan Basso

Anche questa volta, per il terzo anno consecutivo, è stato Bici Boy a spiegare come percorrere le strade senza correre rischi. Il simpatico personaggio animato è ormai il simbolo dell’incontro con le scuole al Teatro Condominio di Gallarate, diventato un appuntamento fisso inserito nella campagna #usalabiciclettainsicurezza.

Sul palco, come sempre, l’ex maglia rosa e testimonial del progetto Ivan Basso, insieme al vicesindaco e assessore alla Sicurezza Francesca Caruso. In sala oltre quattrocento alunni delle classi quarte delle scuole elementari di Gallarate.

Ai piccoli studenti sono stati mostrati i nuovi cartelli, quelli dedicati ai pedoni, affissi lungo le strade di maggiore percorrenza insieme a quelli dei primi due anni della campagna, rivolti ai ciclisti e agli automobilisti. Trenta diversi messaggi riassunti nello slogan “la strada è di tutti”, diventato il manifesto di questo progetto dell’amministrazione comunale dei Due Galli, pluripremiato a livello nazionale: ultimo riconoscimento quella ricevuto al Pirellone, con la benemerenza regionale conferita all’assessore Caruso e alla polizia municipale per il lavoro di prevenzione nelle scuole in tema di sicurezza stradale. Uno stimolo in più a non fermarsi e a proseguire con le lezioni in classe, dalle primarie di primo grado alle superiori, fino ad arrivare alle patenti del perfetto ciclista, rilasciate ai più piccoli.