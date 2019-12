Uyba, ritorno in Europa da campionesse in carica

Nella serata di mercoledì 4 dicembre le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio cominceranno l’avventura in Cev Cup, la seconda competizione europea per club in ordine di importanza, con l’intento dichiarato di difendere il titolo vinto il 26 marzo scorso, proprio sul taraflex del Palayamamay contro l’Alba Blaj.

La Cev è la competizione per eccellenza per la società biancorossa, che prima del trionfo della scorsa primavera aveva già sollevato al cielo per altre due volte il trofeo, nel 2010 a Baku e nel fatato 2012 a Busto: soltanto il CSKA Mosca, con quattro successi, precede la Uyba in quanto a titoli (a 3 ci sono anche Dynamo Berlino, Modena e ADK Alma Ata). Logico quindi che anche in questa circostanza le Farfalle – che anche in Europa avranno gli sponsor del campionato – vorranno fare un cammino d’alta quota. E se passeranno il turno troveranno la vincente tra Developres SkyRes Rzeszow e Asptt Mulhouse, con le francesi già battute nei quarti della scorsa edizione.

L’inizio del cammino – si comincia dai sedicesimi di finale – è dunque alle porte: l’andata del primo turno vedrà Gennari e compagne dare battaglia alle ceche del VK UP Olomouc, attualmente al secondo posto nel loro campionato e retrocesse dalla Champions League e quindi già da prendere con le molle (inizio partita ore 20:30, apertura casse e cancelli ore 19). Nella formazione guidata da coach Petr Zapletal non sono presenti nomi conosciuti a livello internazionale ma le biancorosse non dovranno abbassare la guardia perché le ospiti saranno intenzionate a giocarsi ogni opportunità fino in fondo – d’altro canto hanno poco da perdere e avranno il ritorno in casa – e il risultato non è scontato.

Coach Zapletal potrà contare sul palleggio dell’americana Handley o in alternativa su Dudova; in posto 4 a martellare la difesa bustocca, ci sarà l’ucraina Burbelyuk. Al centro la coppia Bezhandoloska e Trnkova, mentre in banda Michalikova e Hodanova; a chiudere la formazione, il libero Kulova. Per la UYBA, che si presenterà in campo con tutte le effettive a disposizione (vedremo le scelte di Lavarini, turn over o meno), sarà importante prendere in mano da subito le redini della partita per chiuderla velocemente e partire bene nel torneo, in vista anche della gara di ritorno in programma giovedì 19 alle ore 18 in Repubblica Ceca.