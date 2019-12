Vanzulli (M5S): “Disappunto per la convocazione del consiglio comunale il 28 dicembre”

Il consigliere del M5S di Saronno Davide Vanzulli rilascia una dichiarazione a nome del gruppo saronnese di cui è portavoce in merito alla convocazione del consiglio comunale al 28 dicembre

La scelta dell’amministrazione di convocare il consiglio comunale, forse il più importante dell’anno, che tratta il tema del bilancio in previsione con ben 16 punti all’ordine del giorno, e convocarlo per il pomeriggio di sabato 28 dicembre con eventuale seconda convocazione il 30 sempre di dicembre, a mio avviso, pare una scelta inadeguata e inappropriata.

Le motivazioni addotte ricadono sugli uffici comunali della ragioneria che hanno redatto in tempi troppo lunghi i documenti oggetto della futura approvazione. Risulta chiaro, e non solo a me, che fissare una convocazione in quelle date nel periodo natalizio fa sì che gran parte dei consiglieri di opposizione non potranno essere presenti per impegni già presi anticipatamente, anche perchè mai avremmo pensato ad una seduta del consiglio comunale proprio in quei giorni.

Sicuramente una scelta che porterà un’approvazione “facile”, con scarso dibattito proprio su quei punti cruciali che riguardano la parte economica del nostro ente locale, e sui quali sarebbe importante un confronto con una discussione tra tutti i consiglieri rappresentanti tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di minoranza.

Davide Vanzulli, consigliere comunale Movimento 5 Stelle Saronno