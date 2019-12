Il Verbano torna a vincere, il Busto 81 lo tallona. Risale la Varesina

Questa volta la pioggia non condiziona il campionato di Eccellenza, che non vede rinvii ma le conferme di Verbano e Busto 81. In Promozione invece non gioca ancora il Gavirate, alla terza gara saltata per pioggia, ma rimane primo in classifica. (Foto Facebook – Varesina Calcio)

ECCELLENZA

Il Verbano torna al successo grazie al 3-2 in casa della Vergiatese. Segue a due punti il Busto 81, corsaro 3-1 a Mariano. Poco più staccato l’alcione che passa 1-0 in casa della Rhodense nella sfida tutta arancione, mentre sale in zona playoff la Varesina grazie all’1-0 sul Fenegrò. Bene anche la Vogherese, che batte 2-0 l’Ardor Lazzate, frena invece il Pavia che non va oltre il 2-2 a Castano Primo. Bel 4-0 del Calvairate sul Settimo Milanese, perde in casa la Sestese, trafitta 2-1 dall’Accademia Pavese.

CLASSIFICA: Verbano 30; Busto 81 28; Alcione 24; Varesina 23; Rhodense 22; Vogherese 20; Pavia 19; Settimo Milanese 17; Ardor Lazzate, Accademia Pavese, Vergiatese 16; Calvairate 12; Sestese 10; Castanese, Mariano 9; Fenegrò 5.

PROMOZIONE

Il Gavirate si vede rinviare la terza gara di campionato per pioggia – questa volta a Uboldo – e nonostante le tre partite in meno rispetto alle altre, rimane al primo posto in classifica con 24 punti. La Besnatese sale in seconda piazza grazie al successo 4-1 sul Meda, superando il Sedriano, sconfitto 2-0 in casa dalla Base 96, che sale ai piani alti. Importante successo anche per il Vighignolo, 2-0 sul Gorla Maggiore, e prosegue il buon momento anche il Morazzone che supera 4-3 il Magenta. Scivola indietro l’Olimpia, trafitta 2-1 a Vittuone, termina 1-1 tra Union Villa Cassano e Universal Solaro, rinviata anche Cas Sacconago – Fagnano.