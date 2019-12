VerdeComo, un’app per monitorare lo stato di parchi e giardini

Un’app per inviare al Comune le proprie indicazioni sullo stato del verde pubblico: suggerimenti, richieste di manutenzione, potature ma anche segnalazioni su attrezzature rotte o non funzionanti in aree pubbliche come i parchi per i bambini.

È “VerdeComo“, il nuovo servizio presentato questa mattina dall’amministrazione comunale di Como e messo a disposizione dall’ufficio parchi e giardini del Comune, all’interno dell’Appalto Global Service per la manutenzione ordinaria del verde pubblico.

L’applicazione è stata sviluppata dalla Società R3-gis ed è implementata all’interno dell’applicativo R3-Trees per la gestione del verde pubblico che l’Ufficio Parchi e Giardini, su licenza fornita dall’Appaltatore e richiesta in fase di gara, utilizza già da qualche mese e che contiene il censimento delle aree verdi la cui manutenzione è in capo all’Ufficio Parchi e Giardini. L’app VerdeComo, disponibile gratuitamente sia per Android che per Ios, permette ai Cittadini di contribuire ad avere cura del verde comunale della Città di Como e quindi di segnalare possibili interventi di manutenzione migliorativi del verde comunale.

Il Cittadino potrà iniziare ad utilizzare VerdeComo inviando le proprie segnalazioni o esprimendo cosa gli piace.

Il Responsabile dell’Ufficio Parchi e Giardini verificherà le segnalazioni inviate dai cittadini e individuerà l’area interessata in base alla foto geolocalizzazione e, se pertinente, verrà inviata agli addetti della manutenzione assegnando la tempistica per la risoluzione secondo le previsioni contrattuali. Il Cittadino che ha inviato la segnalazione sarà comunque costantemente tenuto informato dello stato della sua segnalazione.

L’applicazione VerdeComo permette anche di mandare delle “segnalazioni” di apprezzamento relativamente al verde della Città di Como.