Very Christmas. Cereria Bianchi, il luogo perfetto per il tuo Natale

Il Factory Outlet di Galliate Lombardo offre idee, spunti e creatività. Una proposta natalizia da togliere il fiato, di diversi stili e prezzi.

Allestimenti curati, dettagli scintillanti, un’atmosfera unica e tocco inconfondibile. Benvenuti da Cereria Bianchi, il luogo perfetto dove perdersi tra candele, addobbi e decorazioni per rendere ancora più calda e accogliente la propria casa nel periodo più bello dell’anno.

Nel Factory Outlet di Galliate Lombardo si vive Natale più vero. Tra le tonalità̀ del rosso, del bianco, del rosa, del verde, dell’argento e dell’oro, tradizione e modernità si fondono per regalare un’emozione unica a grandi e piccini, rispondendo alle diverse esigenze di gusti e spesa.

A chi sta già acquistando i primi pensieri di Natale, ricordiamo che regalare una candela significa augurare luce e calore. Se è anche decorativa e profumata, il dono sarà ancora più gradito. Ecco perché se siete alla ricerca di un pensiero di Natale per la persona cara, un’amica o un collega d’ufficio qui potete trovare l’idea giusta. Per chi invece sta ultimando l’allestimento della propria abitazione, Cereria Bianchi offre una moltitudine di proposte per decorare la propria casa con gusto, garantendo l’effetto “wow”.

Consigliati da uno staff disponibile e preparato realizzare la vostra personale atmosfera natalizia è un gioco da ragazzi.

Cereria Bianchi è aperta tutti i giorni, da lunedì a domenica e offre ai clienti ogni weekend proposte ed eventi collaterali per passare i pomeriggi insieme:

Scopri tutti gli eventi Sabato 7 Dicembre: dalle 15.30 alle 18.30

Direttamente dal Polo Nord a Cereria Bianchi, Babbo Natale si prepara ad incontrare tutti i bambini per ricevere la loro letterina. Domenica 15 Dicembre: dalle 15 alle 19

Caldarroste e merenda e vendita di prodotti del Trentino Alto Adige. Un pomeriggio in collaborazione con La Proloco Di Galliate e la Stube del Trentino. Domenica 22 Dicembre: dalle 15 alle 19

Domenica pomeriggio insieme, prima di Natale. Per chi è alla ricerca degli ultimi regali e degli ultimi acquisti per un risultato davvero wow.

Orari di apertura

Da lunedì a venerdì: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19

Sabato-Domenica: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

Cereria Bianchi, via Vajone 2 Galliate Lombardo (VA) | https://www.cereriabianchi.it/