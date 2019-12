Vigili del fuoco: quasi un’uscita ogni ora per tutti i giorni dell’anno

Di notte e di giorno, e con ogni tempo. Non c’è freddo, né caldo, né paura che tenga, quando il telefono del 115 suona loro partono, arrivano e intervengono.

È la difesa civile che in Italia viene affidata ai vigili del fuoco che oggi, 2 dicembre hanno celebrato Santa Barbara, loro patrona.

Una giornata importante a cui hanno partecipato i vertici delle componenti militari e civili della provincia di Varese, con parlamentari e consiglieri regionali tutti all’Istituto De Filippi che ha accolto centinaia di persone accorse per la cerimonia. Cerimonia che è stata anche l’occasione per ricordare i caduti in servizio.

I NUMERI E LE ETTIVITA’ – C’è la prevenzione incendi e la formazione. La vigilanza e i servizi di polizia giudiziaria con ben 325 comunicazioni di reato trasmesse all’autorità giudiziaria. Ma il vero cuore di un anno di attività dei vigili del fuoco di Varese si traduce in cifre operative: nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2019 il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese ha effettuato complessivamente 6716 interventi di soccorso tecnico urgente.

Dati oggetto del report stilato dagli uffici di via Legnani che dimostrano una attenzione incessante, costante e continua alle richieste del territorio, fra le mille difficoltà di un lavoro duro ma che spesso deve fare i conti anche con le ristrettezze di bilancio dello Stato.

Del complesso delle uscite, i nostri vigili del fuoco hanno operato 1994 interventi dalla sede centrale, a cui se ne aggiungono: 1721 dal distaccamento di Busto Arsizio, 545 da quello di Luino, 678 da Somma Lombardo, 771 da Saronno 378 da Ispra, 106 da Malpensa aeroporto, 180 dal reparto volo,259 dal distaccamento volontario di Laveno Mombello e 84 da quello di Gallarate.

LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO – In particolare i Vigili del Fuoco sono intervenuti per:

1652 volte per incendi ed esplosioni; 667 volte per incidente stradale; 190 volte per dissesti statici;82 volte per recuperi di veicoli o merci; 309 volte per danni d’acqua; 1948 volte per soccorsi e salvataggi; 42 volte per dispersioni, inquinamenti, emissioni; 48 volte per interventi di tipo aeroportuale.

LE ONORIFICENZE – Il diploma per lodevole servizio è stato conferito a: Gabriella Bianchini; Claudia Tonello; Sergio Carlo Cattaneo; Dario Giovanni Corbetta; Massimo Crosta; Carlo De Benanrdi; Mario Fraccalvieri; Ivo Marcon; Enrico Meroni; Italo Scoglio; Enrico Soffientini.

Le croci di anzianità: Maurizio Giurola; Gianluca Loria.