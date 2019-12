Vin Brulè e Cioccolata: i ragazzi della Lega Giovani dei Laghi in piazza per gli auguri di Natale

Una dolce domenica natalizia per la Lega Giovani dei Laghi, che a Brebbia ha accolto curiosi e sostenitori del carroccio con vin brulè e cioccolata calda.

«Un augurio caldo in una domenica uggiosa – secondo il coordinatore Riccardo Papini, che ha voluto ringraziare i “suoi” ragazzi e tutti coloro che hanno partecipato a questa singolare iniziativa sul territorio -. Il brutto tempo non ci avrebbe fermato di certo, ma fa comunque piacere vedere l’entusiasmo per il piccolo contributo che noi della Lega Giovani diamo alle nostre comunità. Davvero un orgoglio!».

All’iniziativa ha partecipato anche il Coordinatore Provinciale della Lega Giovani di Varese, Riccardo Guzzetti, consigliere comunale di Saronno.