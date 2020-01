100 mila euro per la parrocchia di Origgio: in arrivo una tensostruttura per l’oratorio

Un contributo straordinario di 100 mila euro verrà elargito alla Parrocchia “Santa Maria Immacolata” di Origgio per la riqualificazione dell’Oratorio parrocchiale di via Piantanida.

Il Consiglio comunale ha infatti approvato lo scorso novembre la richiesta al Comune di un contributo straordinario avanzata dalla Parrocchia locale.

La somma co-finanzierà la realizzazione di una tensostruttura che permetterà ai giovani di usufruire maggiormente dei grandi spazi aperti di cui l’Oratorio è dotato.

«La location presenta una vasta superficie, ma con poca ombra; il fatto di avere una struttura coperta può servire sia durante l’oratorio estivo per trovare un po’ di fresco, sia come punto di ritrovo nelle giornate di brutto tempo» ha commentato il sindaco Mario Angelo Ceriani, aggiungendo che «l’oratorio è obiettivamente diventato in questi ultimi anni un polo di aggregazione notevole; è quindi uno spazio dove la nostra gioventù può trovare un ambiente sano dove divertirsi».

Per quanto riguarda la realizzazione dello “Spazio giovani Origgesi” previsto dal programma amministrativo, il primo cittadino ha sottolineato la mancanza di risorse, tempo e volontà di perseguire attualmente questa iniziativa, proprio per la presenza di una realtà già fortemente aggregante come quella dell’oratorio parrocchiale.