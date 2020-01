7 proprietà del comune vanno all’asta per (almeno) 2 milioni di euro

Il Comune di Busto Arsizio ha indetto un bando per la vendita di alcuni terreni edificabili, un campo agricolo e un’abitazione. Le aree di proprietà di Palazzo Gilardoni saranno vendute con una gara pubblica con il sistema del massimo rialzo e con offerte segrete confrontate sul prezzo stabilito a base d’asta.

Nello specifico il comune punta a vendere un terreno agricolo nel comune di Olgiate Olona di quasi 7.000 metri quadri con una base d’asta di 104.000 euro e un’abitazione nel centro storico di Sacconago in via San Carlo 6 per 40.000 euro. Tutti gli altri sono terreni edificabili che sorgono in via delle Capinere, in via XI Febbraio (due lotti distinti) e in via Brenta (altri due lotti). Complessivamente la base d’asta di tutte le proprietà supera i 2 milioni di euro.

I dettagli dei beni in alienazione, le modalità di redazione dell’offerta ed i termini per la presentazione della stessa sono contenuti nell’avviso di gara pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Busto Arsizio alla sezione “Albo Pretorio on-line” – “Pubblicazioni atti dell’Ente”, depositato in forma cartacea presso la Segreteria Ufficio Urbanistica – Via F.lli d’Italia n. 12, aperto il Lunedì/Martedì/ Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il Mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30 con recapito telefonico 0331/390260.

La scadenza per la presentazione dell’offerta è fissata per il giorno 14 gennaio 2020 mentre l’asta pubblica è fissata per il giorno martedì 21/01/2020 alle ore 12:00 presso la Sala Riunioni del Comune di Busto A., al piano terra del Palazzo Comunale sito in Busto Arsizio, Via F.lli d’Italia n. 12.