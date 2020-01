A2A darà luce ed energia a Busto Arsizio, entro marzo via ai lavori

Sarà A2a a rifare e gestire l’intera illuminazione pubblica cittadina. La società ha esercitato il diritto di prelazione sul bando di project financing per il quale la società Citelum aveva presentato la migliore offerta.

Sarà quindi il gruppo lombardo a sostituire i quasi 10 mila pali della luce con impianti di nuova generazione a led che illumineranno finalmente tutta la città, in sofferenza da diversi anni principalmente a causa della tecnologia ormai superata degli attuali impianti.

Il bando prevede una spesa per il Comune di 22 milioni di euro nei prossimi 19 anni, dei quali 11 serviranno per rifare completamente l’illuminazione, per nuove telecamere, passaggi pedonali illuminati, colonnine di ricarica per le auto elettriche e una predisposizione per le luminarie natalizie.

A partire da oggi, 20 gennaio, la società avrà 50 giorni di tempo per presentare un progetto esecutivo e poi si potrà finalmente iniziare coi lavori. A partire da marzo si vedranno i primi risultati perchè i lampioni verranno immediatamente attivati mano a mano che verranno posizionati.