Abbandona i rifiuti per strada, multato e costretto a riportarseli a casa

Aveva la macchina piena di scarti di edilizia dopo i lavori fatti in casa e ha pensato bene di abbandonarli dietro il cimitero di Cassano Magnago. Per camuffare meglio l’abbandono di rifiuti ha pensato bene di riempire le buche della strada sterrata con i calcinacci. L’uomo però non si è accorto di essere osservato da parte del consigliere comunale Massimo Zaupa che si trovava in zona per verifiche di alcuni lavori in corso sull’area del parco di città.

Il fatto veniva riferito al sindaco Nicola Poliseno che richiedeva immediatamente la sanzione mentre l’uomo veniva inoltre costretto a raccogliere a mano quanto aveva abbandonato per strada. I rifiuti una volta caricati in macchina sono stati riportati a casa dell’uomo per essere smaltiti nel rispetto del regolamento in vigore.