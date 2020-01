Addio al “lago” tra via Milazzo e viale Pirandello (con 34.000 euro)

Sia gli automobilisti che i pedoni ormai lo sanno: basta un po’ di pioggia e l’incrocio tra via Milazzo e viale Pirandello si trasforma in un lago. Un problema storico per queste due importanti vie di comunicazione della città –il primo articolo di VareseNews sulla questione risale al 2010– ma che ormai ha i giorni contati.

L’amministrazione ha infatti messo mano al portafoglio per trovare i 34.000 euro necessari per risolvere la criticità. “Una verifica sul luogo ha permesso di verificare che l’inconveniente è causato dalla rottura della tubazione di scarico delle caditoie stradali -si legge nella relazione che Agesp ha presentato a Palazzo Gilardoni-. La soluzione al problema consiste nel collegamento di tali caditoie alla rete fognaria esistente realizzando una nuova cameretta di ispezione, all’interno della quale collegare la nuova tubazione”.

Ma già che si deve mettere mano a quella zona Agesp ha pensato di “migliorare nel complesso tutto il sistema di smaltimento delle acque meteoriche” prevedendo “la realizzazione di 160 metri di tombinatura su viale Pirandello”. I lavori e le opere prevederanno così la rimozione della massicciata stradale, la fornitura e posa di camerette e tubazioni, il ripristino pavimentazioni stradali e gli oneri di sicurezza.

L’intervento avrà un costo complessivo di 34.339,05 euro e ha ricevuto il via libera della giunta in una delle ultime sedute del 2019.