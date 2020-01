Agente immobiliare “fai da te”, quanto è fattibile vendere una casa senza intermediari?

Vendere una casa non è un’operazione molto semplice, e a volte neanche troppo economica. Si può provare a snellire e ottimizzare i costi eliminando intermediari e facendo tutto da soli. L’importante è avere tutta la documentazione pronta e non perdere nessun passaggio.

I documenti necessari

Il primo documento da avere a disposizione è sicuramente l’atto di proprietà dell’immobile che si intende vendere. La copia dell’atto notarile può anche essere sostituita da una scrittura privata.

Un altro documento necessario è quello che riguarda la conformità urbanistica: il classico permesso di costruire rilasciato dal comune di competenza. Serve, inoltre, anche il certificato di agibilità (SCA), ossia la conferma che la casa possiede tutti i requisiti per essere abitata.

Serve poi la visura catastale, comprensiva dei nominativi degli intestatari dell’immobile, dei metri quadri, della particella identificativa. A questo, va aggiunta la planimetria catastale, con la piantina della casa. Questi due documenti catastali sono obbligatori.

Non obbligatoria, ma caldamente consigliata, anche la visura ipotecaria, che consente di verificare l’assenza o la presenza di eventuali gravami sull’immobile. Sul sito di Ufficio Camerale è possibile richiedere la visura ipocatastale online con pochi click, un modo comodo e pratico per ottenere il documento.

Se la casa in vendita è affittata, è necessario fornire anche il contratto di locazione, per dare modo all’eventuale acquirente di verificare i vincoli relativi al contratto in essere.

Se, invece, sull’immobile c’è un mutuo, il proprietario deve fornire copia del contratto e un documento che attesti il pagamento regolare di tutte le rate.

Altri documenti da produrre

Naturalmente, oltre ai documenti già citati, servono le fotocopie dei documenti di identità (carta di identità o passaporto), del codice fiscale, l’APE (attestato di prestazione energetica) e, se l’immobile fa parte di un condominio, il regolamento condominiale. Consigliabile ma non obbligatorio, avere a disposizione il certificato di residenza.

Scegliere di vendere una casa senza intermediari consente di avere un notevole risparmio sulle commissioni di agenzia, che di solito ammontano dal 3% al 6% sul prezzo di vendita della casa.

Importante, infatti, una volta prodotti tutti i documenti, stabilire il prezzo di vendita dell’immobile. Non bisogna fare l’errore di valutare troppo una casa che non vale quel prezzo, ma neanche di svendere la proprietà ad un prezzo oltremodo basso.

Senza l’intermediazione dell’agenzia immobiliare, bisognerà poi occuparsi personalmente sia delle foto che della pubblicizzazione dell’annuncio di vendita. Oggi, grazie al web, è possibile pubblicare il proprio annuncio in rete senza spendere in pubblicità cartacea. Selezionando i portali giusti, si possono avere ottimi risultati di visibilità.