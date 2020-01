Agesp allerta gli utenti: “Attenti ai falsi addetti”

Agesp Servizi Gas ed Energia Elettrica mette in guardia gli utenti contro i falsi addetti che si presentano a casa con le più svariare scuse, spesso anche con segni identificativi della società, ad esempio il logo Agesp sull’abbigliamento o con un cartellino contraffatto.

In una nota diffusa nel pomeriggio i responsabili della società ribadiscono che nessun addetto Agesp è autorizzato ad effettuare verifiche contrattuali o a riscuotere soldi dagli utenti: “A seguito delle segnalazioni pervenute da parte di diversi utenti relativamente a persone che, presentandosi come addetti Agesp – ) – si propongono presso le abitazioni private sostenendo di dover effettuare cambi contatori e controlli su di essi o di voler verificare bollette dei servizi Gas o Energia Elettrica, precisiamo che Agesp Energia srl non effettua verifiche presso le abitazioni relativamente alle situazioni contrattuali dei propri clienti, e non chiede denaro a domicilio. Si ricorda, infatti, che i pagamenti possono essere effettuati solo in banca, in posta, on line, tramite app o alla cassa automatica ubicata presso l’Agesp Point di via Alberto da Giussano, a Busto Arsizio”.

“Ricordando che, in caso di chiarimenti o dubbi, è a disposizione dell’utenza il Servizio Telefonico Commerciale Gas Naturale, Energia Elettrica e Teleriscaldamento al numero 800 003 858 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00, si invitano gli utenti, a diffidare di eventuali presunti addetti del Gas e dell’Energia Elettrica che si dovessero presentare come dipendenti Agesp per lo svolgimento delle attività di cui sopra e a contattare i Carabinieri per esporre la propria segnalazione”.