Al Duse si ride con la compagnia di Leggiuno. Domenica spettacolo per bambini

Sabato 1 febbraio alle ore 21, al Teatro Duse di Besozzo, seconda serata della Stagione 2020, organizzata e promossa dall’Amministrazione Comunale. Come ogni anno, nel segno della tradizione e dell’allegria, la stagione ospita compagnie amatoriali con spettacoli in dialetto locale.

A salire sul palco saranno “Gli amici del Teatro di Leggiuno” con la commedia “L’eredità dello zio Giuli” che racconta le vicende di una famiglia di gente comune con piccoli problemi economici ma tutto sembra cambiare quando la postina consegna un pacco che arriva dallo zio emigrato in Brasile tanti anni prima. Come spesso accade quando c’è un’eredità si faranno avanti lontani parenti che pretendono la loro parte legittima, come andrà a finire?

Il testo è stato ridotto e adattato da Marco Rodari “Il Pimpa” da poco rientrato dalle zone di guerra, gli interpreti sono Guido Brunella, Manuela Cappello, Francangelo Gianella, Tiziana Contini, Tiziana Gianella, Alessandro Grilli, Rita Contini, Giangi Parmigiani, Alessio Molinari, Martina Tagliabue, la Regia è di Giovanni Milani, il rammentatore Maurizio Meroi.

Domenica 2 febbraio alle 16.30 sarà la volta de IL CIRCO DEI BURATTINI della compagnia Il Cerchio Tondo di Lecco che metterà in scena un circo molto particolare, lo spettacolo è inserito nella rassegna domenicale di teatro dedicato a bambini e famiglie dal titolo “VENGO ANCH’IO! – Fiabe e storie a teatro”, in collaborazione con la compagnia varesina “C’è un asino che vola”, per allietare il pubblico delle famiglie nelle domeniche invernali.

Il foyer del teatro è arricchito dalla mostra temporanea di Gladys Colmenares, artista proveniente da Caracas, con dipinti in cui la libertà espressiva sprigionata attraverso le colorazioni vivaci e multiformi cattura l’attenzione di chi guarda, sulle stesse frequenze della magia del momento creativo fissato per sempre nell’opera d’arte. Il pubblico sarà accolto da un piccolo ristoro offerto dalla Pro loco di Besozzo. Prenotazione e info per i singoli spettacoli presso il Musical Box in via XXV aprile, tel. 0332 770479 o acquistabili in teatro la sera stessa di ogni spettacolo.