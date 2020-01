Alfa srl cerca un addetto alla clientela: candidature entro il 31 gennaio

Alfa Srl ha indetto un avviso di selezione pubblica per titoli ed eventuale test, prove scritte e colloquio per l’assunzione di personale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di addetto alle operazioni alla clientela, con contratto nazionale gas acqua.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta semplice secondo lo schema allegato all’avviso di selezione e dovranno pervenire entro il termine delle ore 12.00 del 31 gennaio 2020.

Alla domanda dovrà essere legato un curriculum europeo che illustri nel dettaglio esperienza professionale, competenze, capacità e titoli.

Qui potete scaricare il testo completo con tutte le indicazioni e il facsimile per inviare la candidatura.