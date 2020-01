Alla scoperta del Campo dei Fiori camminando con le Gev

Un percorso insolito in compagnia di chi conosce ogni palmo della montagna. È quanto è in programma domenica 19 gennaio sul Campo dei Fiori, con la prima uscita dell’anno in compagnia delle Guardie Ecologice Volontarie del Parco.

L’appuntamento è per le 9 del mattino nel parcheggio di via Solferino a Morosolo. Da lì poi si camminerà fino a Velate seguendo l’alveo di due torrenti.

La camminata ha infatti il titolo “le acque del versante sud, dal Vellone al Tinella”. Un percorso insolito ricco di sorprese, tutto da scoprire.