“Aprite le porte alla vita!”, un appuntamento con Azione Cattolica

“Aprite le porte alla vita!”. E’ l’invito per la 42esima giornata della vita voluta ogni anno dalla chiesa italiana. Ma oggi, nella frenesia dei nostri giorni e nella sfida lanciata all’uomo dalla tecnologia avanzata, siamo ancora disponibili ad aprire le nostre porte alla vita? Sentiamo ancora in noi l’anelito di trovare un senso convincente alla nostra esistenza? Come possiamo custodire, proteggere e aiutare, oggi, la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine?

Si cercherà di rispondere a questi interrogativi così importanti, e che giacciono silenziosi nel profondo di ciascuno di noi, nell’incontro promosso dall’Azione Cattolica della Comunità Pastorale S. Margherita e S. Alessandro e dal Centro Culturale Eugenio Peri in programma per venerdì 24 gennaio, alle ore 21, all’Oratorio Sant’Agnese di Caronno Pertusella, in p.zza Cardinal Colombo 1.

Interverranno Alberto Picco del Centro di Aiuto alla Vita Saronno e Luigi Rimoldi del Movimento per la Vita Cislago che porteranno la loro testimonianza. Tutti sono invitati a partecipare.