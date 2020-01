Assunzioni e altre novità: la polizia di Ferno e Lonate festeggia così San Sebastiano

Celebrazioni in pompa magna per il corpo della Polizia locale di Ferno e Lonate Pozzolo in occasione di San Sebastiano, sabato 18 gennaio. Dopo la commemorazione al monumento dei caduti e la celebrazione della liturgia nella chiesa di Sant’Ambrogio, nella sala civica dell’ex monastero di San Martino si è svolta la funzione civica.

«Ringrazio tutte le autorità presenti, soprattutto al nuovo comandante della Polizia locale di Lonate e Ferno, Emanuele Mattei: grazie a lui abbiamo ripreso a festeggiare con una vera e propria cerimonia», ha aperto le danze Nadia Rosa, sindaca di Lonate Pozzolo e presidentessa dell’unione. Nel 2019, spiega Rosa, anno delicato e di transizione «gestito egregiamente dall’ex comandante Roberto Filadoro», infatti, non si era festeggiato così. «L’obiettivo del 2020 è la stabilità e il nuovo comandate si è prestato immediatamente e con entusiasmo all’incarico: la polizia locale è il braccio destro dell’amministrazione a stretto contatto con la cittadinanza».

Filippo Gesualdi, sindaco di Ferno con l’assessorato alla Sicurezza e alla Polizia, si è unito ai ringraziamenti della collega: «I nostri agenti hanno assicurato la loro presenza in ogni momento sul territorio di Ferno e Lonate, seppur con l’organico ridotto durante i tre mesi del Bridge a Malpensa».

Emanuele Mattei ha poi preso parola per elencare gli obiettivi del 2020. «Intanto l’assunzione di tre nuovi agenti in commissariato, che va ad integrare gli agenti andati via in mobilità». Il bando, continua Mattei, è già uscito e scade il 6 febbraio: «Ci aspettiamo numerose adesioni».

Sempre in questa direzione è prevista l’implementazione del sistema di videosorveglianza, con nuove fotocamere e le fototrappole per un aumento della sicurezza. «Questo è un tema molto sentito: la videosorveglianza, però, non sostituirà la polizia; è uno strumento che aiuta a prevenire i reati», ha precisato il comandante.

«Stiamo lavorando nell’ottica di una gestione associata con altri comuni – per ora siamo in trattativa con Cardano al Campo – per una presenza più capillare sul territorio». Sempre in tema di collettività e collaborazione, Mattei ha concluso con l’obiettivo di valorizzare maggiormente il controllo del vicinato: «Questo sistema si è rivelato uno strumento importante ed affidabile in aiuto della polizia, in quanto aumenta la percezione di sicurezza da parte del cittadino». Proprio per questo motivo, Mattei ha invitato i cittadini ad iscriversi al controllo del vicinato, «d’altronde i cittadini sono i primi a controllare il territorio in cui vivono e a prendersene cura».

A fine funzione sono state consegnate le onorificenze a Dario Cattoni, Marco Vinci, Carmine Astorino, Francesco Grigolon. Enzo Ermeti, Massimo Baccin, Roberto Filadoro, Francesco Grigolon, Carmine Astorino, Maria Damora, Marco Vinci e Dario Cattoni hanno ricevuto i gradi degli agenti. Le targhe di merito, infine, sono state assegnate a Roberto Filadoro – per i suoi due anni di servizio come comandante – ed al nucleo di protezione civile Carabinieri in congedo.