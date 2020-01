Aziende e social, la comunicazione si fa humor

Da Ceres a Taffo, i casi di aziende che spingono sull’acceleratore dell’irona sono ormai numerosi. Una vera tendenza, che cerca di far notare il messaggio nel mare magnum della comunicazione digitale, sempre più presente nelle nostre vite.

Di “Umorismo per aziende del terzo millennio” si parla mercoledì 22 gennaio 2020 a Open Toast!, l’appuntamento mensile su comunicazione e digitale proposto da Hagam.

Protagonisti della serata (nella foto uno degli appuntamenti 2019) saranno Alessio Tagliento e Diego Cajelli. Il primo è autore televisivo e regista teatrale, il secondo è sceneggiatore e fumettista, entrambi insegnano scrittura e storytelling. Hanno lavorato con Zelig e Rai Radio 2, tra gli altri. Scrivono testi di cabaret per molti comici e anche per loro stessi: sono e rimarranno sempre cabarettisti e sul palco ci salgono in coppia.

Tutti gli incontri di Open Toast! iniziano alle 18:30, sono gratuiti e si tengono al ristorante Degustibus in via Pietro da Gallarate, con possibilità di aperitivo: un’oretta o poco più di approfondimento, discussione e birrette.