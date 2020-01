Bancarelle all’Epifania: appuntamento speciale con la Fiera del Cardinale

Come da tradizione, il primo appuntamento dell’anno con la Fiera del Cardinale si sposterà dalla consueta prima domenica del mese a lunedì 6 gennaio.

Il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato che dal 1978 si svolge a Castiglione Olona, aspetta turisti e residenti il giorno dell’Epifania dalle 9 alle 18 lungo le vie del Centro Storico. Inserito all’interno della Fiera anche l’Angolo del Gusto con i prodotti enogastronomici di produzione diretta come vini piemontesi, miele e pasta fresca.

Tra i banchi che si snodano per le vie e le piazze del quattrocentesco borgo i famosi monumenti di Castiglione Olona saranno aperti e visitabili: Palazzo Branda Castiglioni e Museo Arte Plastica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, mentre il Complesso Museale della Collegiata sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

A Palazzo Branda Castiglioni lunedì 6 gennaio sarà anche l’ultimo giorno di apertura della mostra collettiva dell’Associazione Artisti Indipendenti di Varese (orario 9-12 e 15-18) patrocinata dal Comune di Castiglione Olona (ingresso libero) mentre in via Cavour sarà aperta al pubblico l’esposizione “Il Presepio di Masolino” dove fedeli riproduzione dei principali monumenti di Castiglione Olona, realizzate da Mario Albrigi, saranno l’originale scenografia per la rappresentazione della Natività. La mostra, organizzata dall’Assoc. Culturale Masolino da Panicale, è visitabile con ingresso libero nell’orario 10-12 e 14-18.