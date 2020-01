Bande in concerto per sostenere la Fondazione Ascoli

Al via la tredicesima edizione di “Bande in concerto”, una serata musicale per sostenere i progetti della Fondazione Giacomo Ascoli di Varese che da quattordici anni opera contro il cancro infantile.

Il 25 gennaio alle ore 21, presso il Teatro Apollonio di Varese, protagoniste due rinomate formazioni bandistiche.

Il Corpo Musicale “Amici della Musica di Cittiglio” e il Corpo Musicale “Vittorio Veneto” di Casalzuigno, in un’unica formazione e dirette dal Maestro Luca Colantuono, si esibiranno in un programma variegato e coinvolgente, spaziando dalla musica sinfonica al musical.

E non mancheranno sorprese.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Ascoli con la collaborazione dei Lions Club e Anbima (Associazione Nazionale Bande) delegazione Varese, con il patrocinio del Comune di Varese e della Provincia di Varese.

L’iniziativa è frutto di una proficua sinergia sviluppatasi tra diverse realtà del territorio, ad ulteriore conferma dell’importante ruolo artistico e sociale svolto dalle Associazioni Bandistiche in ambito locale. «Vogliamo essere vicini a chi non ha la fortuna di vivere serenamente a causa di malattie, soprattutto se a essere colpiti sono i bambini. E vogliamo essere testimoni di un gesto di solidarietà. Piccolo ma importante» dichiara Maria Grazia Ponti, Direttore artistico del concerto.

Il ricavato sarà devoluto per la realizzazione di tre camere sterili per la lunga degenza dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie oncologiche ed ematologiche. «Dopo l’inaugurazione del Day Center Giacomo Ascoli al quinto piano dell’Ospedale del Ponte di Varese, il nostro prossimo obiettivo è quello di realizzare tre camere per i bambini e gli adolescenti in aplasia che necessitano un ricovero in stanze sterili» spiega Marco Ascoli, presidente della Fondazione Ascoli

Il costo dei biglietti è di €. 5,00 galleria e di €. 20,00 parterre. Si possono prenotare telefonando allo 0332 232379 oppure allo 0331 678763 (in orario ufficio) o scrivendo a info@fondazionegiacomoascoli.it