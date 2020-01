I biglietti vincenti della Lotteria Italia venduti in un’edicola di Malpensa

Da subito lo si era ipotizzato: Ferno – Comune dove sono stati venduti i tre biglietti vincenti da 20mila euro della Lotteria Italia – poteva voler dire Malpensa.

E così è: a confermarlo è stato, alla fine, il sindaco di Ferno Filippo Gesualdi, che lavora in aeroporto e ha avviato la sua personale verifica: i tre biglietti sono stati venduti in una delle otto edicole dell’aeroporto di Milano Malpensa, l’Hudson News al piano Arrivi del Terminal 1, appunto quello che ricade in territorio di Ferno.

Ad un blocchetto venduto all’edicola “appartengono” le matrici P474343, P474346, P474348, i tre numeri vincenti quasi consecutivi che hanno fatto discutere. Nel frattempo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha risposto alle polemiche confermando la piena regolarità: Selvaggia Lucarelli (che aveva sollevato il caso su facebbok) ha addirrittura detto di essere stata invitata a una estrazione di “verifica”: «L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli mi ha comunicato che martedì indirà una conferenza stampa e simulerà l’estrazione di un biglietto della lotteria Italia per dimostrare come avviene l’estrazione».

Non solo Ferno, però: anche un altro dei sei biglietti vincenti in Provincia di Varese sarebbe stato venduto a Malpensa, quello che formalmente risulta venduto a Somma Lombardo, nel cui territorio ricade il Terminal 2. A conferma di quanta vita passi da quella grande “città senza residenti” che è Malpensa.