Brumana vince le primarie, è il candidato della coalizione civica

Franco Brumana di Costituente Civica ha vinto le primarie della coalizione civica con 603 voti, battuto Antonio Guarnieri di Legnano Cambia che si è fermato a 320. In totale hanno votato per le “cittadinarie” legnanesi, le prime mai organizzate in città, 923 persone: Franco Brumana é stato così scelto come candidato sindaco per la coalizione delle due civiche.

Brumana, fondatore dell’associazione Amici dell’Olona, è avvocato molto conosciuto in città anche per le sue battaglie ecologiste.

LEGGI SU LEGNANONEWS APPROFONDIMENTI E INTERVISTE