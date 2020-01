Calano i furti, crescono le truffe: il bilancio del Comando provinciale dei Carabinieri

Con l’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Varese per il prossimo fine settimana si chiude il bilancio annuale dei carabinieri della provincia di Varese, che ha visto i militari particolarmente impegnati su ogni fronte, in aderenza alle direttive del Prefetto di Varese e all’esigenza di incrementare la percezione di sicurezza da parte cittadini del territorio, rappresentata nel corso del 2019 dai sindaci di tutti i Comuni, in occasione dei numerosi incontri che si sono tenuti con le Amministrazioni comunali.

Un bilancio che parla di grandi numeri: nel corso del 2019, i carabinieri delle cinque Compagnie che dipendono dal Comando Provinciale di Varese, hanno svolto 38.542 servizi esterni, pari a circa 270mila ore, sempre distribuite nell’arco delle 24 ore, per 365 giorni all’anno, allo scopo di garantire una presenza costante su tutto il territorio e di poter raggiungere con pattuglie e perlustrazioni ogni singola frazione, anche la più isolata, come nel caso dell’abitato di Curiglia con Monteviasco, il cui sentiero di 1400 gradini è stato frequentemente battuto dai militari del locale comando Stazione, per assicurare la presenza delle istituzioni anche per i pochi residenti rimasti isolati.

«Non c’è stata notte o giorno festivo nel quale i carabinieri non abbiano garantito la concomitante presenza di più pattuglie espresse da ogni compagnia – si legge nella nota diffusa dal Comando provinciale – Gli uomini dell’Arma non si sono risparmiati neanche in occasione delle festività o dei ponti, durante i quali hanno invece intensificato i servizi per garantire delle vacanze sicure ai numerosi cittadini che hanno lasciato le proprie abitazioni per raggiungere i luoghi di villeggiatura, oltre ad aver vigilato sulla sicurezza stradale nelle principali arterie. Nel complesso, sono state elevate 4.447 contravvenzioni per un importo pari a euro 1.326.718. Inoltre sono stati presidiati, con il supporto di reparti speciali appositamente inviati in rinforzo da Milano (le Squadre operative di supporto, S.O.S., del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”) i principali luoghi di aggregazione, quali le piazze più affollate o i centri commerciali».

Il massimo sforzo si è concentrato sulla prevenzione dei furti, passati da 12.425 nel 2018 a 11.227 (- 9.7%) e sulla cosiddetta “polizia di prossimità”, con i servizi dei carabinieri di quartiere che sono passati da 1413 (nel 2018) a 1823 (+ 410), con l’impiego di militari che a piedi hanno percorso i centri dei principali comuni, fermandosi a parlare con gli esercenti e con i passanti, affermandosi come figura di carabiniere “della gente, tra la gente”.

Il numero totale dei reati è rimasto pressoché costante (25.766 nel 2018 e 26.127 nel 2019, + 1,4%), ma è cresciuto di una percentuale assai superiore (+ 4,6%) il numero di quelli i cui autori sono stati scoperti dall’Arma dei Carabinieri (da 3865 a 4046). Allo stesso modo, gli arresti sono quasi invariati (341, poco meno di uno al giorno) mentre le persone denunciate sono passate da 3498 a 3705.

Grande attenzione, infine è stata dedicata alla prevenzione delle truffe, con 74 conferenze negli istituti scolastici e 94 conferenze per la prevenzione delle truffe agli anziani. E proprio questo tema costituisce per il Comando provinciale il principale proposito per l’anno appena iniziato: «Porre in essere ogni sforzo, sia a livello preventivo sia a livello investigativo, per invertire l’unico dato in controtendenza, ovvero il fenomeno delle truffe ed in particolar modo delle truffe agli anziani, che ha registrato un incremento da 2095 reati denunciati nel 2018 a 2606 nel 2019».