Cardano si prepara al gran falò della Zobia

Arriva anche a Cardano la gioeubia, anzi “la Zobia”, nella forma a cui sono affezionati i cardanesi.

Il rogo della strega per “scacciare via l’inverno” è come sempre promosso da amministrazione comunale e Pro Loco cittadina.

L’appuntamento è, come da tradizione, per l’ultimo giovedì di gennaio, il 30, alle ore 20.00 nella piazza del mercato (piazza Ghiringhelli), con il contorno di musica, risotto e luganega, vin brule predisposti come sempre dalla Pro Loco. Ci sarà anche quest’anno poi il momento musicale con la Filarmonica e il coro NeoVibes e la ormai tradizionale premiazione del concorso di poesie, prima del falò benaugurante.

«Insomma, un ricco programma per passare una serata in compagnia e per vivere al meglio questa bella tradizione che ci avvicina alle radici più profonde della nostra Cardano» dice la presidente della Pro Loco Milena Melato. «Aspettiamo numerosi i cardanesi e non solo»