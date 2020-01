Casciago, 354 mila euro alla ditta che fece i lavori in piazza Cavour e in stazione

Dopo 10 e passa anni di contenziosi, si è chiusa la querelle legale tra il Comune di Casciago e la ditta Andreozzi Costruzioni, incaricata delle opere in piazza Cavour e al parcheggio della stazione. Il Tribunale di Varese ha infatti ordinato la liquidazione di 353.907,67 euro che l’amministrazione comunale dovrà versare alla società salernitana.

Una vicenda che si trascina da anni, a colpi di ricorsi, avvocati e aule di tribunale. I lavori, appaltati in precedenza, sono terminati nel 2010/2011. La ditta campana ha avanzato richieste di pignoramento di conti e immobili negli anni, fino alla decisione del Tribunale di Varese che assegna alla società la somma.

«Vogliamo essere trasparenti e comunicare tutto ai nostri cittadini – commenta Mirko Reto, sindaco di Casciago -. Per questo abbiamo pubblicato gli atti e le cifre che abbiamo liquidato alla ditta Andreozzi. Finalmente il grosso della vicenda è chiuso e possiamo guardare avanti. Posso promettere ai miei concittadini che Casciago nel prossimo futuro sarà un Comune virtuoso, nonostante i tanti tagli del Governo gialloverde. “Liberati” da questa pesante vicenda, siamo pronti a ripartire».

L’ex primo cittadino di Casciago Andrea Zanotti sottolinea che «questo passaggio chiude una vicenda annosa. Noi abbiamo lavorato bene, tutelando il nostro Comune e i nostri concittadini accantonando le riserve necessarie al pagamento del contenzioso, senza alzare le tasse negli anni – spiega -. La cifra da pagare è oltretutto inferiore a quella indicata nei volantini diffusi dalal maggioranza. Siamo convinti di aver fatto il possibile per difendere in ogni modo l’operato del Comune. Ora che si è sbloccata la situazione (e che non sono più pignorati gli immobili) tocca all’amministrazione in carica procedere senza più alibi».