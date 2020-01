Cavallin: “Approvato dalla Soprintendenza il progetto del muro di Villa Castiglioni”

Il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin è intervenuto oggi sulla questione del muro di villa Castiglioni con un post per aggiornare la cittadinanza su alcuni sviluppi della vicenda, dopo la notizia dell’incidente di questa notte e la segnalazione delle minoranze.

“Il Comandante della nostra Polizia locale mi conferma che in loco era presente tutta la necessaria segnaletica prescritta per segnalare il restringimento della carreggiata – scrive Cavallin – In ragione di quanto avvenuto ieri, saranno fatti nelle prossime ore accertamenti che tutto sia sempre al suo posto; rimane certo la raccomandazione di affrontare quel tratto di via Tabacchi con prudenza, stante peraltro il limite imposto di marciare a 30 km/h“.

Nel post del sindaco una buona notizia: “Sul fronte del processo di sistemazione del muro – che si sta rivelando oltremodo lungo e laborioso – a fine novembre ho incontrato il nuovo proprietario della villa, cui ho ancora rappresentato la nostra ferma richiesta che il muro sia sistemato il prima possibile. La proprietà mi ha confermato che il progetto di sistemazione definitiva del muro è stato approvato – dopo attenta analisi – dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici e che in queste settimane sarebbero state avviate le operazioni per individuare la ditta cui affidare l’appalto”.

Dunque qualcosa si è mosso, ma la prudenza è d’obbligo: “L’ipotesi che mi è stata prospettata è che i lavori siano svolti entro la prima metà dell’anno – conclude Cavallin – Sulla scorta dell’esperienza che, nostro malgrado, abbiamo fatto nel caso dei lunghi lavori di completamento della ferrovia, devo però precisare che si tratta della parola dataci da un soggetto terzo, sul quale – voglio ricordare – l’Amministrazione ha semplici margini di sollecitazione e non impositivi”.