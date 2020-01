Centro destra per Induno:”Migliorare la videosorveglianza per contrastare i furti”

Il Centro destra per Induno ha presentato una richiesta al sindaco, alla giunta e al presidente del consiglio comunale per aumentare la dotazione di telecamere di sorveglianza per contrastare i furti, dopo una serie di episodi che hanno diffuso preoccupazione tra i cittadini.

In particolare si propone di sostenere con sgravi e agevolazioni l’implementazione degli impianti privati, integrandoli nella rete di videosorveglianza comunale in modo da estendere la copertura del paese.

Una possibilità prevista dalla legge 48 del 2017 sulla sicurezza nelle città.

Importante, si sottolinea nel documento, dotarsi di telecamere con sistema Ocr per la lettura delle targhe, in grado di fornire informazioni preziose alle forze dell’ordine.