Chiude lo svincolo di Legnano nella notte tra 28 e 28 gennaio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione dei veicoli, dalle 21:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 gennaio, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Legnano, per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Castellanza, al km 17+500.