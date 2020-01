Come il cibo incide sulla nostra salute? lo spiega il ricercatore Antonio Moschetta

“Come il cibo incide sulla nostra salute?” Appuntamento a Stresa per parlare di questo e di quanto l’alimentazione sia una preziosa alleata per il nostro corpo. Prevista infatti in Sala Canonica per giovedì sera, 23 gennaio alle ore 21, la conferenza a ingresso gratuito che avrà come relatore il medico Antonio Moschetta, ricercatore nominato cavaliere delle Repubblica nel 2018 per meriti scientifici.

Il giorno seguente, invece, Moschetta, autore di libri e testi fra cui il recente “La Testa e l’intestino” (edito da Mondadori), incontrerà gli alunni dell’Istituto Alberghiero “E. Maggia” al Palacongressi dove spiegherà ai ragazzi l’importanza di rivedere il proprio rapporto con l’alimentazione a partire proprio dall’adolescenza. L’alimentazione che, innanzitutto, deve essere “strumento di prevenzione e atto d’amore verso sé stessi”.