Cinque consigli per migliorare il clima in azienda e la collaborazione tra colleghi

La produttività passa anche da piccoli grandi dettagli. Se i colleghi non sono collaborativi e in azienda vige un clima ostile con molta probabilità si verificherà un elevato turnover, intoppi sui processi lavorativi, discussioni e scarsa redditività del lavoro. Un team affiatato, infatti, riesce a portare a termine gli obiettivi con più efficacia e questo non è un segreto che scopri solo ora. Ciò che è più difficile da scoprire, invece, è come rendere affiatato un team di lavoro e come migliorare il rapporto tra colleghi. Se due persone non vanno d’accordo non è detto che, a lavoro, debbano diventare come fratelli, anzi. Tuttavia sarebbe preferibile che tra colleghi ci fosse una buona sintonia nel rispetto di determinati limiti. Vediamo quindi come migliorare il clima aziendale in cinque consigli.

1. Riunioni periodiche

Per chi dirige un team di lavoro è importante confrontarsi di continuo con i sottoposti organizzando riunioni periodiche e restando in contatto quotidianamente. Questo significa che nulla deve essere lasciato al caso e che i dipendenti debbano sentirsi seguiti e importanti nelle fasi di svolgimento di un processo aziendale, qualunque esso sia. Per questo le riunioni ben pianificate per la misurazione dell’andamento del lavoro e per la risoluzione di problematiche devono diventare un rito, un’abitudine sana. Senza confronto è impossibile creare incontro.

2. Mai dimenticare le ricorrenze

Ci sono ricorrenze che vanno ricordate sempre, come i traguardi delle aziende, la nascita del figlio del contabile, il compleanno dell’account ecc… Per far si che tutti si sentano parte di una squadra bisogna comportarsi come una squadra: l’allenatore vigila, decide i convocati e consola la panchina ma si prende anche la bufera di polemiche quando sbaglia e la squadra gioca male. Allo stesso modo un team di lavoro deve essere messo in condizione di potersi sentire parte di un meccanismo che abbia chiaro il suo obiettivo. In questo quadro è utile ricordare e festeggiare le ricorrenze più significative mettendosi per qualche minuto in pausa dal lavoro.

3. Ambiente meritocratico

Niente differenze salariali di genere, niente assunzioni raccomandate, niente favori per simpatie personali: questo significa essere meritocratici. Se sei un dirigente e non sopporti la presenza di un tuo sottoposto questo non ti autorizza a penalizzarlo sul lavoro, anche perché, qualora ci fossero le prove, potrebbe diventare materiale per una pericolosa controversia a tuo carico. Sono cose che sai già ma vale la pena ripeterle: più l’ambiente è meritocratico e più la produttività aumenta. Non sai come gestire tutto questo? Predisponi degli obiettivi e incita il team a raggiungerli dando loro degli incentivi.

4. Dare l’esempio

Dare l’esempio è fondamentale sia da bambini che da adulti. Hai presente quei genitori che cercano di zittire i bambini urlanti strillando a loro volta? Ecco, questo è un chiarissimo caso di incoerenza. Quando un dirigente non è coerente tra ciò che dice e fa anche i dipendenti lo saranno e questo, alla lunga, deteriora il clima tra i colleghi. Per far si che tutto funzioni sono prima di tutto i piani alti a dover dare l’esempio arrivando in orario, portando a termine i compiti assegnati e comportandosi con rispetto verso i colleghi.

5. L’importanza dei benefit

I benefit possono essere un’ottima leva di miglioramento del clima in azienda e che aiuta i dipendenti a sentirsi parte di una vera squadra. Praticamente puoi scegliere qualsiasi livello di beneficio a seconda delle finanze di cui disponi. Sappi che basta dotare i tuoi dipendenti di oggetti carini da ufficio con una personalizzazione aziendale per cominciare a migliorare le cose. Se vuoi trovare qualche idea per Gadget Aziendali, Duelle Promotion è un’azienda molto interessante. Se disponi di maggiori risorse economiche non dimenticare che a dipendenti spetta la libertà di prendersi una pausa, di poter usufruire di buoni pasto ecc… Si tratta di tutte quelle buone pratiche che faranno felice il dipendente e lo renderanno fiero di lavorare per te.