Comunità montane, quasi un milione dalla Regione per Verbano e Piambello

(Foto di Antonio Gerace) Sfiora il milione di euro lo stanziamento regionale per le comunità montane del Verbano e del Piambello. È la quota varesotta del finanziamento di 10,5 milioni di euro da parte di Regione Lombardia per sostenere le attività per il 2020 e lo sviluppo sostenibile delle 23 comunità lombarde.

La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori.

“Con questo provvedimento – ha spiega Sertori – abbiamo confermato lo stesso contributo messo a disposizione dalla Regione lo scorso anno e definito il riparto del finanziamento per l’anno corrente ad ogni singola comunità montana, tenendo conto delle esigenze territoriali alle quali le comunità devono far fronte”.

La finalità di queste risorse è legata allo sviluppo dei territori di montagna: “Si tratta di importanti risorse – ha continuato l’assessore – che permetteranno di erogare i servizi conferiti dalla Regione Lombardia e di attuare interventi a favore dei territori montani e del loro sviluppo sostenibile. E’ prevista l’assegnazione di una prima parte del contributo, pari a 8,4 milioni, e di un successivo saldo di 2,1 milioni che sarà erogato entro il mese di novembre 2020. Nonostante i continui tagli praticati dal Governo centrale, l’attenzione di Regione Lombardia verso le nostre montagne è riaffermata garantendo risorse per la manutenzione territoriale e per attenuare il fenomeno dello spopolamento non snaturando le caratteristiche, obiettivi prioritari delle politiche regionali per le nostre montagne”.

“Ringrazio Regione Lombardia per la costante attenzione verso le criticitàdei territori montani. Grazie a queste risorse – ha commentato il presidente delle Comunità montane lombarde Tiziano Maffezzini – le comunità montane potranno portare avanti politiche di sviluppo e di salvaguardia del territorio e delle comunità che lo abitano”.

Il dettaglio dei fondi stanziati: Comunita’ montana dell’Oltrepo pavese: 442.977 euro Comunita’ montana Parco Alto Garda bresciano: 333.518 euro Comunita’ montana di Valle Sabbia: 454.973 euro Comunita’ montana della Valle Trompia: 459.022 euro Comunita’ montana di Valle Camonica: 782.608 Comunita’ montana del Sebino bresciano: 258.780 euro Comunita’ montana dei Laghi Bergamaschi: 662.241 euro Comunita’ montana Valle Seriana: 770.726 euro Comunita’ montana di Scalve: 316.319 euro Comunita’ montana Valle Brembana: 531.047 euro Comunita’ montana valle Imagna: 220.524 euro Comunita’ montana Lario orientale – Valle Sanmartino: 434.805 euro Comunita’ montana Valsassina Valvarrone Vald’esino e riviera: 373.311 euro Comunita’ montana Triangolo Lariano: 368.110 euro Comunita’ montana Lario intelvese: 258.003 euro Comunita’ montana Valli del Lario e del Ceresio: 554.039 euro Comunita’ montana Alta Valtellina: 584.616 euro Comunita’ montana Valtellina di Tirano: 381.020 euro Comunita’ montana Valtellina di Sondrio: 545.621 euro Comunita’ montana Valtellina di Morbegno: 415.551 euro Comunita’ montana della Valchiavenna: 445.265 euro Comunita’ montana del Piambello: 403.038 euro Comunita’ montana Valli del Verbano: 503.886 euro.