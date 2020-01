Il concerto della Fanfara dei Bersaglieri incanta Gerenzano

A Gerenzano il concerto della Fanfara incanta gli spettatori

Ha riempito il teatro parrocchiale il concerto della Fanfara dei Bersaglieri in congedo ‘Aurelio Robino’ di Legnano sabato 18 gennaio a Gerenzano. Tante le persone presenti per assistere all’evento, organizzato dal Corpo Musicale di Gerenzano per festeggiare il centenario dalla fondazione della Banda.

Il prossimo appuntamento è con i musicisti jazz ‘Chicago Stompers’, sabato 8 febbraio presso il teatro S. Filippo Neri di Gerenzano.