Conclusi i lavori per la frana: nel pomeriggio la riapertura di via Lugano

Ultime ore di attesa per la riapertura di via Lugano, la strada chiusa poco prima di Natale, il 21 dicembre, per una doppia frana che incombeva sul muraglione che protegge la strada che collega Ligurno alla dogana di Gggiolo.

Il sindaco Chiara Catella ha firmato ieri sera l’ordinanza di revoca della chiusura e la strada sarà riaperta al transito veicolare alle 13.30 di oggi, domenica 5 gennaio.

«Il pubblico transito, come indicato nell’ordinanza, verrà ripristinato appena ultimate le operazioni di abbattimento delle piante ai mappali 1485 e 1509 attualmente in corso», spiegava ieri sera il sindaco in un post sulla pagina Facebook “Cantello in Comune”.

L’intervento di ripristino, nonostante il periodo festivo che ha complicato le cose, è stato effettuato a tempo di record: «Non voglio prendere meriti che non sono miei – spiega Chiara Catella, con il consueto stile franco e senza giri di parole – Quanto mantenuto è stato possibile solo grazie al lavoro di persone serie e competenti che non hanno mollato mai. Io ho solo discretamente rotto le scatole, diventando pressante e sgradevole il giusto per essere sicura che si arrivasse a riaprire la strada come avevo promesso alla cittadinanza. È stato il frutto di un ottimo lavoro di squadra. Ma soprattutto non ci siamo mai lasciati soli. Non mi hanno MAI lasciata sola. Nelle giornate infinite (a proposito ma avete idea del freddo che fa in quel posto?!?!) di fronte alla frana, c’era sempre qualcuno di propositivo. Di positivo. È stata dura, non ve lo nego, perché tutto è stato fatto alla velocità della luce. Non sono esistite domeniche, vigilia di Natale. Tutti c’eravamo e tutti sul pezzo. Ringrazio le persone – tecnici, protezione civile, operai, boscaioli, i miei ragazzi – che mi hanno aiutata a risolvere un grossissimo casino e per averci creduto, nella mia folle idea di ripristinare tutto entro la ripresa delle attività scolastiche e lavorative».