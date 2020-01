Conquistare l’autonomia. Ad Olgiate Olona un appartamento per neomaggiorenni

Il 2020 di Olgiate Olona si apre con l’inaugurazione di un appartamento dedicato ai neomaggiorenni cresciuti fuori dal contesto familiare, spesso in case famiglia. Giovedì 16 gennaio verrà inaugurato il nuovo servizio dedicato ai giovani neomaggiorenni del nostro territorio, co-progettato e realizzato dal Comune di Olgiate Olona e LaBanda Cooperativa Sociale. Il servizio Appartamento per l’autonomia prende il via dall’incontro tra i bisogni concreti riscontrati dal lavoro educativo sul nostro territorio e una sperimentazione ministeriale.

L’appartamento sarà destinato a quei giovani neomaggiorenni che, vivendo fuori dalla loro famiglia d’origine, hanno bisogno di misurarsi in uno spazio tutelato di autonomia. Accompagnati da figure educative di riferimento e da un intenso lavoro di rete sul territorio, questi giovani matureranno la loro progressiva e totale indipendenza. La risorsa del Servizio sarà disponibile e aperta per tutti i Servizi Sociali dell’Ambito Consortile della Valle Olona e del territorio circostante.

Alle 17.30 vi sarà l’incontro e il saluto delle autorità presso l’ufficio del sindaco, dove presenzierà l’Assessore regionale alle politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini, seguito alle 18.00 dal taglio del nastro dell’Appartamento per l’autonomia Care Leavers.

L’assessore alla salute dottor Mauro Carnelosso tiene a sottolineare “l’impegno profuso da questa amministrazione per la realizzazione di un progetto che si propone di far vivere ad alcuni ragazzi un’esperienza educativa molto intensa, in grado di fargli acquisire quegli strumenti necessari per poter vivere la vita da adulti contando sulla presenza di figure professionali che costituiscano un riferimento educativo costante.”

La giornata è una preziosa occasione di confronto e di pensiero anche per tutta la cittadinanza. Alle ore 21.00 infatti si svolgerà una serata, aperta a tutti e gratuita, presso il teatrino di Villa Gonzaga di Olgiate Olona, dal titolo “La relazione adolescente-adulto davanti alla sfida di crescere”, tenuto dal professor Gustavo Pietropolli Charmet, uno dei più illustri psichiatri e psicoterapeuti italiani, considerato tra i più importanti esperti di adolescenza e disagio giovanile.