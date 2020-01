Controlli in centro, tre segnalati alla Prefettura

Durante i controlli di sabato 25 gennaio, a Legnano, i Carabinieri hanno scoperto un ragazzo, di origini albanesi, in possesso di marijuana per uso personale acquistata da un cittadino italiano, già indagato per spaccio. Il giovane è stato controllato ai portici di Sant’Ambrogio.

Sempre durante le operazioni di controllo in città gli agenti hanno sorpreso in stazione un cinquantenne italiano in possesso di hashish e, lungo corso Italia, un ragazzo di origini tunisine in possesso di marijuana per uso personale. Entrambi sono stati segnalati in Prefettura.