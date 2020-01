Crisi in Libia e Iran, Alfieri e l’ex ministro Pinotti a Varese per raccontare cosa succede

Nelle scorse settimane l’escalation delle crisi in Libia e Iran hanno riempito le pagine dei giornali, i titoli dei media e le bacheche dei social network. Sono però scenari molto complessi nei quali districarsi non è semplice.

«Queste crisi coinvolgono stati e aree geografiche fortemente legate, per ragioni diverse, al nostro Paese – spiega il Senatore Alessandro Alfieri, capogruppo dem in commissioni esteri, presentando una serata pubblica da lui organizzata a Varese -. Sarà l’occasione per raccontare quello che Parlamento e Governo hanno fatto e stanno facendo per la Libia e il medio oriente».

Per farlo Alfieri ha invitato a partecipare Roberta Pinotti, senatrice ed ex Ministro della difesa, alla quale spetterà il compito di illustrare il ruolo delle nostre missioni militari all’estero, in questo momento così delicato, dal mediterraneo all’Iraq. L’appuntamento per giovedì 30 gennaio, alle ore 21 a Varese presso l‘istituto De Filippi in via Brambilla.